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Кадры с ожившим в тверском морге трупом вырезали из сериала

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Видео, на котором в одном из моргов Твери якобы оживает труп, оказалось кадрами из сериала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу неназванного онлайн-кинотеатра.

«Мы хотим сообщить, что видео, которое фигурировало в этой новости — утекшие в сеть кадры из трейлера», — рассказали в пресс-службе.

Ролик появился в соцсетях в понедельник, 24 января. На видео, которое напоминает запись камеры видеонаблюдения, в похожем на морг помещении со стола, покрытого простыней, встает мужчина. В подписи к публикации отмечается, что кадры якобы сняты в одном из тверских моргов. Ни один из моргов это не подтвердил.

После этого Министерство здравоохранения Тверской области назвало видео фейком, отметив, что запечатленного на нем морга в областном центре нет.

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