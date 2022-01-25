«Яндекс» назвал самые популярные запросы о студентах и экзаменах

Наиболее частыми поисковыми запросами россиян о студентах и экзаменах стали социальные стипендии, информация о заработке для студентов и студенческих скидках, свидетельствует исследование «Яндекса», поступившее в «Газету.Ru».

Аналитики, изучив поисковые запросы, выяснили, что чаще всего пользователи спрашивают о социальной стипендии. Второе место заняли вопросы о получении и пополнении социальной карты студента, а также о заработке для учащихся вузов. На третьем месте запросы о получении Пушкинской карты. Кроме того, популярными запросами стали: «какой ноутбук купить студенту для учебы, недорогой» и «когда Китай откроет границы для студентов».

Об экзаменах пользователи ищут как официальную информацию, так и приметы и хитрости. Самым популярным запросом стал «кто может оценивать на демонстрационном экзамене». Кроме того, россиян волнует, «как быстро подготовиться к экзамену», «как успокоиться перед экзаменом» и «как сдать экзамены, если ничего не знаешь».

Помимо прочего, люди спрашивали, «под какую пятку класть пятак перед экзаменом» и «можно ли мыть голову перед экзаменом».

25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день).