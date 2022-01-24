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Россиянин не смог вызвать врача, совершив 90 звонков в поликлинику

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В Серпухове мужчина заболел, однако не смог дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать врача. Он совершил порядка 90 звонков.

В итоге, супруга решила сама сходить в медучреждение и лично вызвать медиков на дом. Там она случайно выяснила проблему, из-за которой дозвониться было невозможно, — телефонная трубка лежала перевернутой и поэтому вызовы пациентов не проходили в медучреждение.

Возмущенная женщина хотела обсудить инцидент с главврачом поликлиники, но его на месте не оказалось.

Ранее сообщалось, что прокуратура не выявила каких-либо нарушений в медучреждении Медногорска Оренбургской области, где ранее сняли видео с инвалидом, передвигающимся ползком.

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