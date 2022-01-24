Подросток, зарезавший семью под Омском, подробно описал ход убийства

Подросток, который ранее признался в убийстве семьи своей подруги под Омском, рассказал, что подготовка покушения началась около двух месяцев назад. Об этом пишет Mash.

«Около двух месяцев назад ее родители стали запрещать ей встречаться со мной, по какой причине, мне неизвестно. Я стал приходить к Анне поздно ночью, когда ее родители спали, она выходила ко мне и мы общались на улице», — заявил молодой человек на допросе.

Именно в этот период, по его словам, девушка предложила убить родителей — те якобы били ее за несделанные уроки и отказ от работ по дому. Сначала девушка планировала отравить семью, а потом с помощью молодого человека вывезти тела и бросить их в бочки с маслом.

«Отговаривать ... от планирования убить родственников я не пытался, поддерживал ее в этом», — рассказал подросток.

План убийства обсуждался неоднократно, однажды молодой человек предложил внести в него изменения и зарезать семью девушки. Та согласилась. Молодые люди договорились о времени, юноша пришел в дом к девушке, взяв с собой нож для забоя животных.

Я прошел в комнату, где спали Рома и его жена, они лежали на кровати. Я подошел к Роме, взял нож двумя руками и стал наносить ему удары по телу, он встал с кровати, пытался убежать, я догнал его, стал наносить удары ножом, он схватил за нож двумя руками и мы стали толкаться и вернулись в комнату. Я вырвал нож и нанес Роме несколько ударов, он упал», — рассказал арестованный.

Далее, по его словам, он отыскал мать девушки и ударил ее ножом в живот, а вскоре перерезал горло 10-летней сестре. Обе выжили, и молодому человеку пришлось «добивать» своих жертв. Убедившись, что они не подают признаков жизни, юноша помыл руки и сказал своей подруге, чтобы та бежала к соседям и рассказала, что на них напал неизвестный мужчина.

Затем он выбросил нож, постирал одежду, в которой совершил убийство, и сжег носки, переоделся и пошел к подруге, с родителями которой расправился накануне.

Накануне суд арестовал 17-летнего подростка, убившего семью в Омской области, и его 14-летнюю подругу, которая призналась в планировании убийства.

Оба подростка признали свою вину. Следователи выяснили, что 14-летняя школьница подговорила своего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против встреч подростков. Парень взял у знакомого нож и ночью зашел в дом через дверь, которую оставила открытой его подруга. Он смертельно ранил спящих взрослых и 10-летнюю девочку.

По словам самой арестованной, школьница планировала «заказать» лишь родителей, 10-летняя сестра-инвалид стала случайной жертвой, поскольку оказалась свидетелем убийства и закричала.