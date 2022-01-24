Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вор в законе Паштет Минский попался на драке у магазина 18:38
Польша признала победу «Газпрома» с «Северным потоком-2» 18:33
Польша 25 января начнет строительство забора на границе с Белоруссией 18:33
На Украине узнали, сколько граждан верят в реальность нападения России 18:31
Жена Джигана ответила на вопрос о заработке 18:23
Бестемьянова не верит в то, что российские фигуристы легко завоюют 4 золота... 18:20
«Я как никто подчиняюсь президенту»: Кадыров рассказал, сколько РФ тратит... 18:17
В Госдуме назвали условие введения локдауна при штамме «омикрон» 18:15
Кличко оценил заявление Зеленского о возможной «оккупации» Харькова 18:13
ГИБДД призналась в трудностях с автоматической фиксацией вождения... 18:13

Арестована девушка, «заказавшую» свою семью в Омской области

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
СК РФ

Суд арестовал 14-летнюю девушку, которая призналась в убийстве собственной семьи в Омской области. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Девочка является дочерью убитой. По словам самой арестованной, школьница планировала «заказать» лишь родителей, 10-летняя сестра-инвалид стала случайной жертвой, поскольку оказалась свидетелем убийства и закричала.

Ранее суд арестовал 17-летнего подростка, убившего семью в Омской области.

Оба подростка признали свою вину. Следователи выяснили, что 14-летняя школьница подговорила своего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против встреч подростков. Парень взял у знакомого нож и ночью зашел в дом через дверь, которую оставила открытой его подруга. Он смертельно ранил спящих взрослых и 10-летнюю девочку.

После дочь убитой взяла с собой 6-летнего брата, постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый «бородатый мужчина», который якобы убил родителей, а также предоставила полицейским ложные данные о преступнике.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть