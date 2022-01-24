Арестована девушка, «заказавшую» свою семью в Омской области

Суд арестовал 14-летнюю девушку, которая призналась в убийстве собственной семьи в Омской области. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Девочка является дочерью убитой. По словам самой арестованной, школьница планировала «заказать» лишь родителей, 10-летняя сестра-инвалид стала случайной жертвой, поскольку оказалась свидетелем убийства и закричала.

Ранее суд арестовал 17-летнего подростка, убившего семью в Омской области.

Оба подростка признали свою вину. Следователи выяснили, что 14-летняя школьница подговорила своего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против встреч подростков. Парень взял у знакомого нож и ночью зашел в дом через дверь, которую оставила открытой его подруга. Он смертельно ранил спящих взрослых и 10-летнюю девочку.

После дочь убитой взяла с собой 6-летнего брата, постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый «бородатый мужчина», который якобы убил родителей, а также предоставила полицейским ложные данные о преступнике.