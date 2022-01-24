Суд арестовал подростка, убившего семью под Омском

Суд арестовал 17-летнего подростка, убившего семью в Омской области. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Молодой человек отправлен в СИЗО на два месяца.

По данным следствия, всего жертвам было нанесено не менее 50 ножевых ранений.

Накануне два подростка, которых задержали по подозрению в убийстве семьи с ребенком в Омской области, признали свою вину. Следователи выяснили, что 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня убить ее мать и отчима, которые были против дружбы подростков. Парень взял у своего знакомого нож и ночью зашел в дом через дверь, которую оставила открытой его подруга. Он смертельно ранил спящих взрослых и 10-летнюю девочку.

После дочь убитой взяла с собой 6-летнего брата, постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским ложные данные о преступнике.

Утром 22 января в одном из частных домов в селе Юрьевка Омской области были обнаружены тела трех человек — девочки 2011 года рождения и ее родителей. Согласно предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. Отмечается, что еще двоим детям (14 и 6 лет) удалось спастись.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ход расследования находится на особом контроле.