Ученые сравнили протекание коронавируса у носителей «омикрона» и «дельты»

Португальские медики проследили за развитием новой коронавирусной инфекции у носителей штамма «омикрон» и обнаружили, что она значительно реже приводит к госпитализации больных, а при их попадании в больницу они выздоравливают на четыре дня раньше, чем при заражении «дельта»-вариацией SARS-CoV-2. Об этом сообщает medRxiv.

«Наши наблюдения за здоровьем 15,9 тыс. пациентов показали, что заражение штаммом «омикрон» ассоциируется с 75-процентным снижением риска попадания в больницу. При этом мы обнаружили, что его госпитализированные носители в среднем выздоравливают на четыре дня быстрее и в семь раз реже умирают, по сравнению с «дельта»-вариацией SARS-CoV-2», — говорится в материалах исследования.

Португальские медики провели одно из первых детальных изучений того, как часто зараженные «омикроном» попадают в больницу и как у них протекает инфекция.

Специалисты наблюдали за данными 15,9 тыс. жителей Лиссабона, которые заразились COVID-19 в декабре прошлого года. Выяснилось, что примерно две трети из них были носителями «дельта»-штамма SARS-CoV-2, а остальные заразились вариацией «омикрон».

Последующие наблюдения португальских медиков показали, что характер течения болезни среди этих групп пациентов заметным образом отличался. В частности, носители штамма «омикрон» значительно реже нуждались в госпитализации — вероятность этого среди носителей данной формы SARS-CoV-2 была примерно на 75% ниже по сравнению с «дельта»-вариацией коронавируса.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры.