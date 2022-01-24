В Минздраве прокомментировали видео с «ожившим трупом» в морге

Министерство здравоохранения Тверской области в беседе с РИА «Новости» назвало фейком видео с «ожившим трупом».

«Видео является фейком. <...> В Твери моргов, похожих на тот, что фигурирует в видеозаписи, нет», — заявили в ведомстве.

В понедельник, 24 января, в социальных сетях появился видеоролик, похожий на запись с камер видеонаблюдения. В нем запечатлено, как мужчина в помещении, похожем на морг, покрытый простыней, встает со стола. В подписи к видео отмечается, что ролик якобы снят в одном из тверских моргов, где утром «ожил» труп. При этом ни один из моргов Твери не подтвердил достоверность этой записи.

Ранее врачи из Индии сообщили семье, что их родственник скончался после ДТП, однако мужчина оказался жив, но об этом узнали только в морге. Когда родственники и полицейские приехали осматривать и забирать тело, их ждал неожиданный поворот — мужчина начал дышать. В итоге пострадавшего снова доставили в больницу.