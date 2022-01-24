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В Минздраве Израиля оценили эффективность четырехкратной прививки от COVID-19

Минздрав Израиля: четвертая прививка от COVID-19 защищает в два раза эффективнее

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Global Look Press

Четвертая прививка от COVID-19 может повысить защиту организма от заражения в два раза и в три раза улучшить защищенность от тяжелого течения болезни в возрастной группе от 60 лет. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Израиля, сообщает Times of Israel.

Информация была получения в результате анализа данных по 400 тыс. израильтян, которые прошли вторую ревакцинацию, а также 600 тыс. граждан, поставившим три укола.

27 декабря стало известно, что в израильском медицинском центре Шиба, недалеко от Тель-Авива, начали прививать добровольцев четвертой дозой вакцины от коронавируса, это первое исследование такого рода в мире. В исследовании принимали участие 150 медицинских работника, которые в августе получили бустерную прививку. Всех пациентов вакцинировали препаратом Pfizer / BioNTech.

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