Клуб «Главclub» могут закрыть на 90 дней за несоблюдение мер санитарной безопасности

Концертная площадка «Главclub» в Москве может закрыться на 90 суток из-за нарушения мер эпидемиологической безопасности. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов, сообщает Агентство Москва.

«Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в ходе мониторинга соблюдения концертными площадками режима повышенной готовности были выявлены нарушения во время концерта Ssshhhiiittt! в клубе «Главclub», который расположен по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 11», — сказал он.

По результатам проверки было выявлено, что посетители не соблюдали дистанцию и не носили защитные маски. При этом на концерте, визуально, находились более двух тыс. человек.

Романов напомнил, что за выявленные нарушения клуб может быть оштрафован на 300 тыс. рублей. Самое предприятие могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей или приостановить деятельность до 90 суток в случае, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека.

В июне из-за аналогичного нарушения эпидемиологических закрытие на 90 суток грозило московскому клубу Gazgolder. 18 июня в ходе этих мероприятий в клубе Gazgolder были выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания.