В России автокран протаранил пассажирский автобус

В Хабаровске автобус, следовавший маршрутом № 33, ехал по Пятой площадке с 15 пассажирами, когда попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В пассажирский автотранспорт влетел автокран.

Как утверждают очевидцы, кран не уступил дорогу, но водитель «ДЭУ» быстро среагировал и избежал более сильного столкновения, что спасло пассажиров.

Сообщается, что в результате автоаварии, пострадала только 40-летняя пассажирка — она получила ушибы.

Ранее сообщалось, что несколько человек, включая ребенка, пострадали при ДТП с автобусом в Москве. Инцидент произошел на Варшавском шоссе в районе дома 179. Автобус столкнулся с легковым автомобилем марки «Хендай».