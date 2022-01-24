СК: задержанные за убийство семьи в Омской области подростки признали вину

Два подростка, которых задержали по подозрению в убийстве семьи с ребенком в Омской области, признали свою вину. Об этом говорится в заявлении на сайте СУ СК по региону.

Следователи выяснили, что 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня убить ее мать и отчима, которые были против дружбы подростков. Парень взял у своего знакомого нож и ночью зашел в дом через дверь, которую оставила открытой его подруга. Он смертельно ранил спящих взрослых и 10-летнюю девочку.

После дочь убитой взяла с собой 6-летнего брата, постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским ложные данные о преступнике.

«На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож, — орудие убийства и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства», — сообщили в СК.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что убийство семьи под Омском мог совершить парень выжившей девушки. Мать девочки-подростка запрещала ей видеться с молодым человеком, из-за чего он якобы принял решение отомстить.

Утром 22 января в одном из частных домов в селе Юрьевка Омской области были обнаружены тела трех человек — девочки 2011 года рождения и ее родителей. Согласно предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. Отмечается, что еще двоим детям (14 и 6 лет) удалось спастись.