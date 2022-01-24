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Специалист рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Иммунолог Жемчугов заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году

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Global Look Press

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА «Новости» заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году .

По его словам, сложно дать прогноз окончания новой волны коронавируса в России, связанной с «омикроном», из-за специфических транспортных связей внутри страны, которые в основном идут через Москву.

Иммунолог считает, что главная «задача» «омикрона» — массивный «засев» планеты с небольшим количеством погибших. Позже вирус найдет нового хозяина, потому что человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет, и образуется новая природно-очаговая инфекция, пояснил Жемчугов.

«Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане», — резюмировал он.

Ранее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «омикрон» может положить конец пандемии в Европе. Он пояснил, что некоторое время после резкого роста случаев этого варианта COVID-19 в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.

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