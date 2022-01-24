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США рекомендовали не посещать Россию из-за «напряженности» вокруг Украины

Госдеп США рекомендовал американцам не ездить в РФ из-за «напряженности» на границе Украины

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Depositphotos

Госдепартамент США обновил рекомендации по зарубежным поездкам, согласно которым американским гражданам не следует ездить в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

«Не посещайте Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможных преследований граждан США, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи американским гражданам в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства», — сказано в рекомендациях американского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Госдеп разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

В последние месяцы на Западе, и Украине в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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