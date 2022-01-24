Бездомная собака покусала лицо 4-летней девочки в российском регионе

Бездомная собака покусала 4-летнюю девочку в поселке Шахтерск. Об этом сообщает Telegram-канал ЧП «Сахалин».

Жители одного из домов разделились на два лагеря: те, кто подкармливал бездомных собак и те, кто неоднократно обращался в администрацию с призывом разобраться со сворой.

Днем 23 января четырехлетняя девочка играла с детьми в сугробе, детская площадка во дворе дома по улице Мира, 32 отсутствует.

К ребенку подбежал пес и начал драть за шапку, а потом и лицо. Девочку отбили из зубов животного другие дети и привели домой всю в крови.

На место вызвали полицию, травмы сняли. Мать девочки планирует устроить разбирательства.

Также есть непроверенная информация о шестилетнем ребенке, покусанном бездомными собаками там же в Шахтерске.

По словам местных жителей, «стаи оккупировали населенный пункт, а администрация витает в облаках».

Ранее сообщалось, что питбуль в США откусил четырехлетнему мальчику руку, когда тот попытался погладить щенков. Инцидент произошел на глазах его бабушки и дедушки.