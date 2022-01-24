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Туристку из Нидерландов оштрафовали в Польше за нацистское приветствие у ворот Освенцима

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

За демонстрацию нацистского приветствия у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме польские власти оштрафовали 29-летнюю туристку из Нидерландов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию Малопольского воеводства.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 23 января. Для фотографии молодая женщина позировала у ворот концлагеря, при этом она показывала жест нацистского приветствия. Фотографировал ее супруг. Во второй половине дня пару задержали представители правопорядка.

Прокуратура приняла решение оштрафовать женщину. Нарушительница признала свою вину. В полиции указали: «Она объяснила, что это была глупая шутка».

По законам Польши, публичная пропаганда фашизма может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее в Норвегии прошли слушания по делу массового убийцы Андреса Брейвика, получившего более 20 лет тюрьмы за теракт 2011 года, в ходе которого погибли 77 человек. Брейвик прибыл в зал для заседаний в черном костюме с темным галстуком и бритой головой, присутствующих в помещении он встретил нацистским приветствием, которое повторил при появлении судьи.

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