Домрабоница Градского призналась, что он не хотел оплачивать ей отпуск и ревновал жену

Супруга покойного артиста Александра Градского подвергалась пристальному вниманию при жизни музыканта. Об этом домработница артиста Елена заявила в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Я видела, что жена о нем заботилась. Он ее очень любил, даже ревновал, прозванивал, мог приехать внезапно в дом, знал ее расписание дня. Бывали в семье какие-то столкновения, но при прислуге они не выясняли отношения, как-то закрывались», — рассказал Елена, добавив, что Марина молчаливый человек.

Елена проработала в доме Градского 15 лет — по ее словам, все эти годы музыкант не хотел ей оплачивать отпуск, а лишь предлагал отдохнуть за свой счет.

«Он был прижимистым. Считал деньги», — сказала она.

Ранее адвокат Дмитрий Чипчиу заявил, что вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко, которая заявила о похищении 100 млн рублей, вступила в сговор с грабителями.

В свою очередь сестра Градского заявила о недействительности его брака с Коташенко. По ее словам, история с ограблением Коташенко — подстава.