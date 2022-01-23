В Татарстане мужчина убил жену и ее сестру вскоре после свадьбы

В Татарстане мужчина спустя несколько дней после свадьбы убил жену и ее двоюродную сестру, после чего изнасиловал женщину и свел счеты с жизнью. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным источника издания, свадьба состоялась 20 января и отмечалась в узком кругу родных и друзей. Проводив гостей, мужчина вернулся домой и зарезал новоиспеченную жену и ее двоюродную сестру.

Потом он взломал отцовский сейф, вытащив оттуда два ружья — МР-18 и Хатсан. Затем он поехал в центр города, где изнасиловал женщину и скрылся.

После этого мужчина покончил с собой, его тело нашли на 1016-й км трассы Уфа-Москва, у кафе Тургай.

В прошлом году в городе Калер американского штата Оклахома было обнаружено тело 31-летней Тиффани Хилл, которая осенью 2020 года выиграла $2 млн в лотерею, а также ее 42-летнего мужа Джона Донато и их годовалой дочери. По версии следствия, Хилл и ее дочь Линн были убиты самим Донато, который после расправы над ними покончил с собой.

До этого в Дании приходской священник, 45-летний Томас Готтхард, ударил и задушил 43-летнюю супругу Марию Фром Якобсен, а после растворил ее тело в кислоте. Он признался в убийстве, заявив, что его методы повторяют эпизод американского сериала «Во все тяжкие».