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В Татарстане «бог парковки» перегородил дорогу скорой с больным ребенком

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В Набережных Челнах скорая с больным ребенком не смогла проехать из-за криво припаркованного автомобиля, сообщает «Подъем».

Рано утром медики приехали на вызов к ребенку, ему в дальнейшем потребовалась госпитализация. Однако скорая не покинула пределы двора — помешал криво припаркованный легковой автомобиль. Водитель, чей автомобиль перегородил дорогу, отказался убрать транспортное средство. Теперь его проверяет Следственный комитет.

Не имея других способов решить проблему, пришлось вызвать другой экипаж, — он забрал больного ребенка только через 40 минут.

«Назад сдать не можем, так как тащит из-за снега на другие машины. Пришлось вызвать другую бригаду скорой помощи, потеряв как минимум час», — рассказала мать ребенка.

Воспрепятствование оказанию медпомощи классифицируется как административное правонарушение и предусматривает штраф в размере 4–5 тыс. рублей. Оно касается не только водителей, но и всех, кто так или иначе помешал медикам.

Ранее в Москве беременная женщина попала в ДТП с машиной скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу на санитарном вертолете.

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