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Талибы* провели переговоры с афганскими активистками

Талибы* встретились с афганскими активистками в первый день переговоров в Осло

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WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Первая делегация талибов (организация запрещена в России), посетившая Европу после захвата Афганистане, начала переговоры с представителями афганского гражданского общества. Об этом пишет The Local.

Накануне начались первые официальные переговоры талибов со странами Запада с момента захвата власти в Афганистане. Делегация прибыла в столицу Норвегии Осло вечером 22 января, ее возглавляет Амир Хан Моттаки, который был назначен на должность министра иностранных дел во временном кабмине. Консультации пройдут до 25 января.

В первый день переговоров талибы, среди прочего, встретились с женщинами-активистками и журналистами. Переговоры при посредничестве Норвегии проходили за закрытыми дверями.

В следующие два дня, как ожидаются, представители движения будут встречаться с западными дипломатами. В понедельник талибы встретятся с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Европейского Союза, а вторник будет посвящен двусторонним переговорам с официальными лицами Норвегии.

Ранее талибы арестовали собственного боевика, застрелившего 25-летнюю девушку.

После прихода к власти в августе 2021 года, талибы ввели ряд ограничений в отношении женщин — в частности, ограничили возможность обучения девочек в школах, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием женщин. Также стало известно, что талибы запретили лечить женщин, пришедших к врачу без сопровождения мужчины.

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