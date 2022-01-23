Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Руководство «Зенита» может перевести Азмуна во вторую команду 19:28
Дзюба не присутствовал на встрече Карпина с российскими игроками... 19:15
В Екатеринбурге обнаружили превышение ПДК вредных веществ после жалоб на едкий... 19:14
Президент Армении подал в отставку 19:12
Драчев назвал имя единственной биатлонистки, претендующей на медали ОИ 18:54
В Калужской области семиклассники надругались над пятиклассником в школьном... 18:53
Жириновский порекомендовал Зеленскому «паковать чемоданы» 18:53
В офисе Зеленского отреагировали на заявления о планах России... 18:50
Экс-тренер «Зенита» раскритиковал поведение форварда сине-бело-голубых Азмуна 18:42
Турция заключила первый контракт на экспорт Bayraktar с украинскими двигателями 18:39

Жительница Киева держит дома 200 летучих мышей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Руководитель команды спасателей Kyiv Animal Rescue Group Татьяна Лашенко, живущая в Киеве, держит у себя дома около 200 летучих мышей, чтобы спасти их от зимних холодов. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

По ее словам, на улице в это время года животные могут замерзнуть и погибнуть. Поэтому она с командой спасителей искала и вытаскивала их из подъездов и шахт лифтов, а после забрала их домой. Зимуют спасенные Лашенко летучие мыши в холодильнике.

Один из спасателей организации — Михаил Сторожук — отметил, что не стоит выгонять живущих в подъездах домов летучих мышей, поддавшись суевериям. Он рассказал, что эти животные занесены в Красную книгу, и относиться к ним бережно.

Ранее управляющая приютом для собак погибла при попытке спасти животных во время цунами, которое обрушилось на Королевство Тонга. Инцидент произошел возле дома пятидесятилетней британки Анджелы Гловер и ее мужа в столице Тонги Нукуалофе. Мужу удалось зацепиться за дерево, а Анджелу и животных унесло волной. Ее брат подтвердил, что тело женщины было обнаружено рано утром в понедельник.

До этого в Индии собаки спасли новорожденную девочку, которую оставили на улице. В течение ночи животные согревали ребенка, пока на помощь не пришли местные жители. Люди, нашедшие девочку утром благодаря ее громкому плачу, сообщили о ней в полицию. Офицеры забрали ребенка, после чего передали в руки медиков. Со слов врачей, жизнь младенца вне опасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть