Жительница Киева держит дома 200 летучих мышей

Руководитель команды спасателей Kyiv Animal Rescue Group Татьяна Лашенко, живущая в Киеве, держит у себя дома около 200 летучих мышей, чтобы спасти их от зимних холодов. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

По ее словам, на улице в это время года животные могут замерзнуть и погибнуть. Поэтому она с командой спасителей искала и вытаскивала их из подъездов и шахт лифтов, а после забрала их домой. Зимуют спасенные Лашенко летучие мыши в холодильнике.

Один из спасателей организации — Михаил Сторожук — отметил, что не стоит выгонять живущих в подъездах домов летучих мышей, поддавшись суевериям. Он рассказал, что эти животные занесены в Красную книгу, и относиться к ним бережно.

Ранее управляющая приютом для собак погибла при попытке спасти животных во время цунами, которое обрушилось на Королевство Тонга. Инцидент произошел возле дома пятидесятилетней британки Анджелы Гловер и ее мужа в столице Тонги Нукуалофе. Мужу удалось зацепиться за дерево, а Анджелу и животных унесло волной. Ее брат подтвердил, что тело женщины было обнаружено рано утром в понедельник.

До этого в Индии собаки спасли новорожденную девочку, которую оставили на улице. В течение ночи животные согревали ребенка, пока на помощь не пришли местные жители. Люди, нашедшие девочку утром благодаря ее громкому плачу, сообщили о ней в полицию. Офицеры забрали ребенка, после чего передали в руки медиков. Со слов врачей, жизнь младенца вне опасности.