В Калужской области семиклассники надругались над пятиклассником в школьном туалете

В Калужской области трое семиклассников затащили ученика пятого класса в туалет и попытались избить, после чего надругались над ним. Об этом сообщает Kaluga24.

По данным издания, пятиклассник присел на корточки, пытаясь защититься. Тогда один из нападавших достал пенис и начал стучать им по голове мальчика.

Министр науки и образования Калужской области Александр Аникеев заявил, что администрация школы приняла меры.

«В отношении зачинщика этой вопиющей акции, Владислава — ребенка, находящегося под опекой, в настоящее время проводятся следственные действия. Администрацией школы принимаются меры по переводу его на домашнее обучение», — сказал он.

Второго ученика уже перевели на домашнее обучение, а третьего исключили из школы, добавил он.

Ранее мать шестиклассника, причастного к изнасилованию второклассника с особенностями развития на Кубани, прокомментировала поступок сына. Она пыталась оправдать поступок сына как «бестолковость, тупость, глупость, что угодно, но только не насилие».

По информации НТВ, женщина является соцработником.