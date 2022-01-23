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«Народ выгнали на улицу»: Очевидцы рассказали о пожаре в подмосковном ресторане «Раздолье»

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Местная жительница Виктория Данилова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что из-за пожара из ресторана «Раздолье», расположенном в поселке Андреевка Солнечногорского городского округа, было эвакуировано 20 человек, пострадавших среди них не было.

«Пожарных много было, плюс с нами еще один расчет подъехал. Жертвы вряд ли были, не видно было машин скорой помощи. Народ выгнали на улицу, там человек 20. О причинах неизвестно, но вариантов не так много. Либо проводка, либо неосторожное обращение с огнем. Дыма куча, открытого горения не видно. Зато пожарных согнали, похоже, всех окрестных. Один расчет у ближайшей пятерочки «на водопое» стоял», — сказала она.

Другая местная жительница Наталья Анохова рассказала «Газете.Ru», что изначально загорелась беседка, расположенная рядом с рестораном.

«Точное время начала пожара не знаю, но примерно в начале третьего. Сначала беседка загорелась, потом огонь перекинулся на кухню. Там каждый день проходят мероприятия. Ресторан работает давно, тут и дни рождения, и свадьбы, и поминки. Популярное заведение в нашем городе», — пояснила она.

Ранее стало известно, что в поселке Андреевка Солнечногорского городского округа загорелся ресторанный комплекс «Раздолье». По данным МЧС, площадь возгорания превысила 225 кв. метров. По данным СМИ, в ресторане должны была состояться свадьба.

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