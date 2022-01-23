Депздрав Москвы опроверг наличие массовых жалоб на новую медицинскую форму

Сообщения о массовых жалобах московских медрабоников на новую униформу не имеют подтверждения, сообщили «Газете.Ru» в столичном департаменте здравоохранения.

«Новую форму получили уже более 100 тыс. медицинских работников и у каждого сотрудника есть всегда возможность оставить свои пожелания и предложения. Информация о якобы массовых жалобах не соответствует действительности и не имеет подтверждения», — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что жалобы на форму ранее поступали, но были единичными. Обращения рассматривались в короткие сроки в индивидуальном порядке.

Ранее Baza писала, что московские врачи и медсестры якобы жаловались, что новая униформа вызывает аллергию, линяет, мнется и просвечивает.

Летом прошлого года стало известно, что московские врачи и медсестры получат униформу, разработанную российской компанией Bosco di Ciliegi. Перед стартом проекта была проведена работа с учетом мнений медсотрудников.

В комплект одежды помимо традиционных халатов вошли брюки, топы, поло, джемперы, кожаные сабо и полуботинки. Сообщалось, что одежда будет отличаться цветом и деталями — например, у работников лучевой диагностики будут специальные пластиковые элементы для защиты, а вставки на халатах будут отличаться в зависимости от должности специалиста.