Ученые рассказали, как «омикрон» прикрепляется к клеткам человека

Канадские ученые из университета Британской Колумбии заявили, что спайковые белки штамма «омикрон» имеют более цепкие шипы, чем другие штаммы, благодаря чему вирус быстрее проникает в клетки. Об этом сообщает EurekAlert.

Структурный анализ показал, что мутации вируса способствуют образованию дополнительных связей с ACE2-рецепторами клеток человека, позволяя вирусу глубоко в них проникнуть.

Ученые также выяснили, что S-белок у «омикрона» обладает повышенной способностью уклоняться от антител. По их мнению, новый штамм также более устойчив к антителам и вакцинам.

Ранее специалист по инфекционным заболеваниям, член Консультативного комитета по практике иммунизации, вакцинолог Кэтрин Полинг рассказала в эфире NBC, какие симптомы являются характерными для «омикрон»-штамма COVID-19.

По словам эксперта, характерными симптомами заражения этим штаммом коронавируса являются кашель, заложенность носа, насморк и усталость, но, в отличие от «дельта»-штамма, многие пациенты не теряют обоняния.