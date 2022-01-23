В Китае назвали источник вспышки заболеваемости COVID-19 в стране

Власти Китая считают почтовые посылки вероятным источником вспышек заболевания, вызываемого различными штаммами коронавируса, сообщает ТАСС.

Согласно обращению Комитета по гигиене и здравоохранению Гуанчжоу, административного центра провинции Гуандун в Южном Китае, власти призвали жителей отказаться от получения почтовых посылок из стран и регионов с высоким риском заражения COVID-19, а также из районов с местным распространением заболевания в самом Китае.

Гражданам порекомендовали осторожно обращаться с полученными посылками, не рвать их упаковку и пользоваться маской.

С 25 января в стране ужесточат режим проверки посылок, отправляемых в столицу страны и расположенный недалеко от нее город Чжанцзякоу, где состоится зимняя Олимпиада. Меры будут действовать до завершения Паралимпиады в Пекине 13 марта. Все бандероли без специальных маркировок о прохождении проверки безопасности будут возвращены отправителям.

19 января в стране зафиксировали вспышку заболеваемости COVID-19: за сутки было выявлено более 100 новых случаев COVID-19.