В Петербурге мужчина ударил бывшую жену ножом по лицу при ребенке

Житель Московского района Санкт-Петербурга ранил ножом бывшую жену, пишут «Известия».

По информации издания, мужчина угрожал экс-супруге убийством, а затем несколько раз ударил ее ножом по лицу и скрылся. Нападение произошло на глазах у ребенка. Женщина была госпитализирована.

Позднее он сам пришел в полицию, его задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка пырнула ножом мужчину, защищая экс-супруга. Все трое вместе выпивали, но потом между ними вспыхнула ссора. В результате пострадавший скончался.

До этого «Газета.Ru» писала, что москвичка ударила ножом мужа, заставшего ее с любовником. До этого мужчины хотели самостоятельно выяснить отношения, однако женщина вмешалась в их разговор.