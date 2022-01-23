Правозащитник сообщил, что родственники не знают, в чем обвиняют жену экс-судьи Янгулбаева

Местонахождение супруги бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой неизвестно ни правозащитникам, ни родственникам. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил юрист «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована, в настоящее время работает под тем же названием без образования юридического лица) Сергей Бабинец.

«Где она сейчас находится нам совершенно неизвестно, и адвокату, который подавал ходатайство следователю, который вызывал ее, собственно говоря, для допроса, так и не ответили. Никакой информации в публичном пространстве тоже нет о том, где она находится. Нам правоохранители нижегородские тоже ничего не сообщают. Мы пока находимся в абсолютном неведении. Точно также, как и родственники Янгулбаевых, самим Янгулбаевым тоже ничего не сообщают. То есть где она, что с ней, жива ли она вообще, здорова ли, оказывалась ли ей медицинская помощь — ничего этого вообще неизвестно», — сказал он.

Бабинец подчеркнул, что неясно также, почему Мусаеву удерживают. По его словам, единственный источник информации — Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором он сообщил, что женщина напала на полицейского.

«Основания, на которых ее удерживают, тоже непонятны. Есть какие-то очень странные слова, которые Рамзан Кадыров разместил у себя в Telegram-канале, о том, что она якобы напала на кого-то из полицейских и из-за этого ее теперь привлекут к уголовной ответственности. Ничем эта информация не подтверждается, никаких заявлений, никаких публикаций по данному поводу нигде сделано тоже не было, только слова Кадырова о том, что она напала на полицейского и чуть там его глаза не лишила», — пояснил он.

По словам правозащитника, данную информацию необходимо проверить и выяснить, возбуждено ли уже против Мусаевой какое-то дело. Бабинец отметил, что правозащитники будут «разбираться с этим делом тоже, выяснять, что там за дело, что она сделала с полицейским, как она напала».

Ранее на свой странице в Facebook Бабинец сообщил, что бывший судья Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы жизни. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Янгулбаевы вылетели из Нижнего Новгорода днем 22 января. Этому предшествовало заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что Янгулбаевы — «пособники террористов», которых ждет место «либо в тюрьме, либо под землей».

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев.

В пятницу, 21 января, чеченское телевидение опубликовало видео, на котором Мусаева общается с омбудсменом республики и заявляет, что к ней не применяли насилие. Женщина также сообщила, что ей купили лекарство от диабета и сделали укол. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».