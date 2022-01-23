Пожары в Калифорнии вынудили начать эвакуацию и перекрыть шоссе

Пожары в Калифорнии вынудили начать эвакуацию и перекрыть одно из главных шоссе штата, сообщает Reuters.

Разгул стихии обнаружен возле прибрежного поселка Биг-Сур, местных жителей призвали эвакуироваться.

Пожар начался в каньоне поблизости и был распространен ветром со скоростью до 60 км в час к морю и пересек шоссе California 1. Пожар сжег не менее шести квадратных километров.

Ранее в Нью-Йорке произошел самый смертоносный пожар за последние 30 лет.

По меньшей мере 19 человек погибли, в том числе девять детей, в результате пожара в многоквартирном доме. По информации полицейских, около 32 человек получили опасные для жизни травмы. Они были госпитализированы. В общей сложности пострадали 63 жителя дома.