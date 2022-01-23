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В Госдуме предложили лечить россиян с помощью приложения

Депутат Тумусов предложил создать приложение для консультаций больных в режиме онлайн

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что для снижения нагрузки на здравоохранение в период пандемии необходимо создать приложение для консультации больных в режиме онлайн. Об этом сообщает URA.RU.

«Надо телемедицину более смело разворачивать. Нужно сделать специальное приложение, чтобы россияне в режиме онлайн могли отправлять данные о температуре и иных симптомах, а врач их уже смотрел и давал рекомендации по лечению. Сейчас один специалист может нормально вести максимум 50 пациентов. А если сделать приложение, он сможет и до 300 пациентов вести. Подобных разработок много, но их надо внедрять. Это бы только на пользу пошло», — заявил Тумусов.

Он подчеркнул, что такая мера может помочь снизить нагрузку на медицину, появившуюся из-за пандемии коронавируса.

Ранее депутат Государственной Думы Олег Матвейчев обратился в Минздрав с предложением предоставить пациентам больниц бесплатный Wi-Fi.

Парламентарий отметил, что в настоящее время доступ в интернет — базовая потребность. Сеть нужна для коммуникации, оплаты товаров и услуг, мониторинга новостей. Однако некоторые пациенты, особенно пожилые, не могут оплатить мобильный интернет или не пользуются им. Поэтому нужно обеспечить этих людей бесплатным Wi-Fi.

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