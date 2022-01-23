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В Подмосковье мужчина подстрелил полицейского из-за требования показать документы

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Depositphotos

В Подмосковье, в городском округе Домодедово мужчина выстрелил в полицейского из-за требования показать документы, сообщает газета kp.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Востряково, сотрудники полиции патрулировали территорию и остановили мужчину, потребовав предъявить документы. В ответ, мужчина достал пневматический пистолет «Сталкер 1911Т» и выстрелил в одного из сотрудников полиции.

В результате, старший сержант полиции получил травмы пальцев левой кисти и ушиб грудной клетки.

Удалось ли задержать нападавшего, в полиции не уточнили.

Ранее в Дагестане двое полицейских набросились друг на друга с оружием.

На видео заметно, что драку начал полицейский, стоящий слева, у машины. Он ударил своего сослуживца головой в лицо, но поскользнулся и упал на землю. Его обидчик несколько раз ударил упавшего, а затем снял с плеча оружие. Попутно, еще до драки, их пытался разнять еще один полицейский.

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