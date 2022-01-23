Турецкую журналистку оскорбившую Эрдогана арестовали

Турецкую журналистку Седеф Кабаш арестовали за оскорбление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает CNN Turk.

В публикации отмечается, что Кабаш в прямом эфире турецкого телеканала прокомментировала проводимую Эрдоганом политику словами про скот во дворце.

Ее высказывание вызвало общественный резонанс. Официальные лица страны, в частности представители правящей Партии справедливости и развития жестко раскритиковали заявление журналистки, назвав его назвали «безнравственностью и глупостью».

Генпрокуратура Стамбула начала расследование по факту высказывания Кабаш. По информации правоохранительных органов, журналистку задержали у нее дома ночью 21 января. После этого ее доставили во Дворец правосудия. Согласно турецкому законодательству, за оскорбление главы государства предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее журналистку из США в прямом эфире сбила машина, но это не помешало ей закончить репортаж. Тори Йорги, корреспондент телеканала в Западной Вирджинии, вела прямой эфир на месте прорыва водопровода. Девушка начала рассказывать зрителям, что произошло, когда на нее сзади наехала машина. Журналистка упала на землю, но через несколько секунд снова появилась перед камерами.