Эксперт спрогнозировал рекордную заболеваемость в сутки в России

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что Россия в ближайшие две недели может обогнать Францию по случаям заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в сутки, где в последние дни выявляют свыше 400 тыс. заболевших ежедневно. Об этом сообщает ТАСС.

«Прогноз в 100-200 тысяч заболевших в сутки по России — не самый пессимистичный, он средний. На самом деле эти цифры могут быть еще больше. Даже во Франции с населением в 2,5 раза меньше и лучшими показателями по вакцинации наблюдается больше случаев. В ближайшие две недели мы можем обогнать Францию», — рассказал эксперт.

Он отметил, что число заболевших коронавирусом в эту волну превзойдет все предыдущие показатели. По словам Исаева, из-за числа привитых граждан, Россия «плохо готова к этой волне».

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что коронавирусная инфекция, спровоцированная штаммом «омикрон» не отличается уникальными симптомами.