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Задержанного по подозрению в нападении на вдову Градского отпустили

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Полиция отпустила задержанного по подозрению в нападении на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Журналисты подчеркивают, что речь идет о задержанном, о котором они писали в среду, 19 января. В МВД эту информацию опровергли.

По информации газеты, задержанный — родственник Умеда Джабарова, который купил белый Merscedes, на котором уехали грабители.

После серии допросов полицейские поняли, что родственник не принимал участие в ограблении Коташенко.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о задержании 25-летнего гражданина Таджикистана Ромиза А, который, предположительно, участвовал в нападении. Канал добавил, что установлена личность еще одного подозреваемого, он в настоящее время скрывается в Казахстане. Личность третьего грабителя пока неизвестна.

По словам Коташенко, в понедельник, 16 января, трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее автомобилем. Затем злоумышленники заставили ее вернуться домой и отдать хранившиеся там деньги.

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