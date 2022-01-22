Врач предупредил отдыхающих россиян об опасности для здоровья

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что соусы могут представлять опасность для россиян, в том числе, в ходе отпуска. Об этом медик заявил в эфире на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, чаще всего соотечественники не учитывают соусы в своем рационе.

Как подчеркивает врач, самая здоровая пища готовится без соли и сахара и с минимумом специй. К подобной еде чаще всего соус вовсе не требуется.

В первую очередь, жидкие приправы содержат огромное количество калорий, порой калорийность лишь одного соуса может превысить энергетическую ценность всего блюда, предупредил врач. Данное обстоятельство связано с особенностями приготовления соусов.

Другой риск от соусов в том, что из-за них может быть пищевое отравление. Речь, в частности, о любителях курортов в жарких странах.

«Шикарные отели, пять звезд, все хорошо. А травятся через соусы, так как они стоят на столике день, два, месяц. И никто их не меняет. Там заводятся сальмонелла, кишечная палочка», — обратил внимание Мясников.

Ранее Мясников предостерег россиян от опасной ошибки при COVID-19.