«Жуткое зрелище»: очевидец пожара на станции метро Санкт-Петербурга рассказала о ЧП

Жительница Санкт-Петербурга Юлия, ставшая очевидцем пожара на станции метро «Старая деревня», в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что возгорание началось на втором этаже здания. При этом, по словам женщины, на первом этаже за закрытыми дверьми вестибюля оставался персонал метрополитена.

«Я подошла к метро, возле вестибюля стояло человек 20 перед закрытыми дверями, пока еще не было видно ни дыма, ни огня. Буквально через минуту я почувствовала запах гари, отошла чуть подальше, увидела, что из окна второго этажа идет дым, и еще через пару минут уже было видно зарево. И буквально еще, наверное, через очень короткой промежуток времени просто лопнули стекла и вырвался огонь наружу. Но в этот момент уже подъехали пожарные, начали тушить. Столб огня был достаточно высокий, жуткое зрелище. Надеюсь, никто не пострадал, там все закрыли вовремя, надеюсь, всех успели эвакуировать. Причина пожара неизвестна. Известно только то, что пожар начался на втором этаже. При этом на первом этаже за закрытыми дверями вестибюля оставался персонал станции, вот это меня удивило. Подъехало, наверное, 20, если не больше, пожарных расчетов, скорой помощи, такое ощущение, что полгорода экстренных служб сюда съехалось с сиренами, с мигалками. Все побежали пожарные все тушить, заливать, никто, конечно, о причинах никому не докладывал», — сказала она.

Ранее сообщалось, что станцию метро «Старая Деревня» в Санкт-Петербурге закрыли из-за пожара, начавшегося в здании с кассами. Как сообщили спецслужбы, огонь уже потушен. По данным пресс-службы метро, станция вскоре возобновит работу.