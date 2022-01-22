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Инфекционист прокомментировал данные об уникальных симптомах «омикрона»

Инфекционист Чуланов: у вызванной «омикроном» инфекции нет уникальных симптомов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил в эфире Youtube-шоу «Дайте сказать», что коронавирусная инфекция, спровоцированная «омикрон»-штаммом не отличается уникальными симптомами.

По его словам, чувство усталости, которое появляется у переболевших, свойственно многим инфекциям — например, гриппу.

«Вы ощущаете усталость без достаточных на то оснований. Условно, вы прекрасно выспались, проснулись, встали, выпили чашку кофе... и уже устали», — описал он постковидный симптом.

Чуланов подчеркнул, что не зафиксировано ни одного проявления COVID-19, связанного исключительно с «омикроном».

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что о заражении южноафриканским вариантом коронавируса свидетельствует комплекс симптомов. По его словам, при одновременных насморке, головной боли, севшем голосе, боли в горле и расстройстве стула, можно с уверенностью говорить об инфицировании «омикроном».

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Коронавирус 2019-nCoV
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