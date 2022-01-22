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Ушел из жизни личный фотограф Ельцина

Личный фотограф Ельцина Донской умер на 86-м году жизни

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Умер Дмитрий Донской, который с 1991-го по 1997 год был личным фотографом первого президента России Бориса Ельцина. Донскому было 85 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей», — рассказали родственники фотографа.

Сергей Гунеев — коллега Донского — отметил в беседе с агентством, что тот до работы с Ельциным был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны.

«У него было немало кадров, которые стали эталонами спортивной журналистики, совершенно разные: и хоккей, и конный спорт, и шахматы, и многие другие. Мы вместе работали на многих Олимпиадах. Он первым у нас применил особую технику работы зумом во время съемки, которая давала эффект лучей на фотографии. Это действительно настоящий мастер», — сказал Гунеев.

Он отметил, что, будучи фотографом президента, Донской снимал не только «официоз», но и семью Ельциных на отдыхе, в неформальной обстановке — «мог просто позвонить, приехать, общался легко».

Ранее в возрасте 76 лет умер латвийский актер Арнис Лицитис.

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