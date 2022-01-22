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Появился фоторобот подозреваемого в тройном убийстве в Омской области

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Телеграм-канал «SHOT»

Фото человека, которого подозревают в убийстве семьи с ребенком в Омской области, появилось в сети. Об этом сообщает «Пятый канал».

На данном снимке подозреваемому в преступлении на вид 45-50 лет. Его рост примерно 175–178 см.

Вероятный злоумышленник худощавого телосложения. Не исключается, что сам мужчина, скрывшийся с места преступления, имеет при себе холодное оружие.

Трагедия произошла в ночь на 22 января в частном доме в селе Юрьевка Омской области. В частном доме нашли тела трех человек с признаками насильственной смерти — мужчины, женщины и девочки. Согласно предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. Отмечается, что еще двоим детям (14 и 6 лет) удалось спастись. Подозреваемый в тройном убийстве был одет в черную шапку, черную короткую куртку, темные штаны, а также зимние галоши. Ведется поиск мужчины, покинувшего место преступления.

Также СК опубликовал кадры с места тройного убийства в Омской области.

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