Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из трех подозреваемых в ограблении вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Канал публикует фотографию предполагаемого грабителя. Его зовут Ромиз А, ему 25 лет, он приехал в Россию из Таджикистана.

Журналисты отмечают, что установлена личность еще одного подозреваемого, который в настоящее время скрывается в Казахстане. Личность третьего грабителя пока неизвестна.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о задержании, напавших на Коташенко. В среду, 19 января, в МВД опровергли эту информацию.

До этого адвокат Дмитрий Чипчиу предположил, что вдова Градского, которая заявила о похищении 100 млн руб., вступила в сговор с грабителями.

По словам Коташенко, в понедельник, 16 января, трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее автомобилем. Затем злоумышленники заставили ее вернуться домой и отдать хранившиеся там деньги.