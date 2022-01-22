Росздравнадзор проверяет больницу в Северной Осетии, где умерли роженицы

Росздравнадзор проводит проверку в районной больнице Северной Осетии, где за четыре месяца скончались восемь рожениц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Северная Осетия-Алания проверяет организацию медицинской помощи в Правобережной районной больнице, где, по сообщениям СМИ, за сентябрь – декабрь 2021 года было зарегистрировано восемь летальных исходов у рожениц», — заявили в пресс-службе.

До этого стало известно, что 6 случаев летальных исходов беременных пациенток в Северной Осетии произошло в родильном отделении для больных коронавирусной инфекцией.

Ранее главный врач Московской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал о влиянии COVID-19 у беременных на здоровье новорожденных.