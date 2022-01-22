«Роскосмос» показал, что осталось от острова Тонга после извержения вулкана

«Роскосмос» показал, что осталось от острова Тонга после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапа в Тихом океане. На снимке, опубликованном в Twitter госкорпорации, отмечена граница острова до ЧП. После него часть земли ушла под воду.

Помимо этого, в «Роскосмосе» сообщили, что российский спутник «Канопус-В» проводит мониторинг последствий стихийного бедствия на острове Тонга.

Мощное извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай, продолжавшееся несколько дней, и спровоцированное им цунами привели к масштабным разрушениям в островном Королевстве Тонга. Так, местные власти эвакуировали главу островного государства Тупоу VI из королевского дворца в столице страны городе Нукуалофе.

По данным геологической службы Тонги, извержение вулкана стало крупнейшим с декабря 2021 года и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу — крупнейшего острова архипелага.

Правительство страны подтвердило, что в результате разгула стихии была полностью уничтожена вся жилая инфраструктура островов Манго и Атата, где проживали около 150 человек, однако пока среди погибших числятся только три человека, судьба остальных остается неизвестной.