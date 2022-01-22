Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Газизов рассказал об условиях контракта Кокорина в «Спартаке» 12:50
Пашинян позвонил Путину 12:45
В Раде заявили, что не верят в возможность нападения России на Украину 12:41
Карпин вновь ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России 12:35
После массовых беспорядков в Казахстане возбудили 1 822 уголовных дела 12:23
В Петербурге мужчина напугал посетителей магазина макетом автомата 12:22
«На дураков не обижаются»: Роднина — о запрете украинским атлетам... 12:20
Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против «омикрона» «глупой шуткой» 12:13
В Госдуме объяснили решение Зеленского ввести новые санкции против России 12:06
Эксперты оценили ингаляции водкой для защиты от штамма «омикрон» 12:06

«Роскосмос» показал, что осталось от острова Тонга после извержения вулкана

«Роскосмос»: российский спутник заснял последствия извержения вулкана на острове Тонга

Прослушать новость
Остановить прослушивание

«Роскосмос» показал, что осталось от острова Тонга после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапа в Тихом океане. На снимке, опубликованном в Twitter госкорпорации, отмечена граница острова до ЧП. После него часть земли ушла под воду.

Помимо этого, в «Роскосмосе» сообщили, что российский спутник «Канопус-В» проводит мониторинг последствий стихийного бедствия на острове Тонга.

Мощное извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай, продолжавшееся несколько дней, и спровоцированное им цунами привели к масштабным разрушениям в островном Королевстве Тонга. Так, местные власти эвакуировали главу островного государства Тупоу VI из королевского дворца в столице страны городе Нукуалофе.

По данным геологической службы Тонги, извержение вулкана стало крупнейшим с декабря 2021 года и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу — крупнейшего острова архипелага.

Правительство страны подтвердило, что в результате разгула стихии была полностью уничтожена вся жилая инфраструктура островов Манго и Атата, где проживали около 150 человек, однако пока среди погибших числятся только три человека, судьба остальных остается неизвестной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть