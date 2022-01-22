Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против «омикрона» «глупой шуткой»

Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на заявление своего коллеги, доктора медицинских наук Сергея Колесникова об эффективности ингаляций водкой против штамма «омикрон».

«Это демонстрация невежества, и ее можно воспринять как некую неудачную шутку. Единственное, что мы с вами должны делать, убеждать людей в вакцинации, ревакцинации, кому положено и соблюдении тех необременительных мер, которые мы с вами уже второй год подряд неоднократно напоминали нашим людям. Ингаляции водкой, самогоном — это неумные издевки. Глупая, неудачная шутка», — сказал он.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников в эфире «Радио 1» заявил, что ингаляции водкой помогут противостоять новому штамму коронавируса «омикрон». По словам ученого, для этого нужно накапать этим спиртным напитком на медицинскую маску и подышать.

«Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы», — отметил специалист.