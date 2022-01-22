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Эксперты оценили ингаляции водкой для защиты от штамма «омикрон»

Эксперт ВШЭ Попович: совет защищаться от штамма COVID-19 «омикрон» с помощью водки довольно странный

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Depositphotos

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что совет делать ингаляции водкой для того, чтобы защититься от «омикрона», довольно странный, так как спирт не убивает вирусы. Об этом эксперт рассказала в интервью РБК.

«Конечно, спирт обладает антисептическим эффектом, но точно не убивает вирусы. По крайней мере, при вдыхании. <> Водка убивает и слизистые клетки, и все подряд», — рассказала Попович.

Она также напомнила, что существует назальная форма вакцины от коронавируса, которая может быть эффективна благодаря вызывающему иммунный ответ компоненту.

Попович посоветовала протирать руки спиртом, так как это дает дезинфицирующий эффект, а не вдыхать его.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников заявил, что ингаляции водкой помогут противостоять новому штамму коронавируса «омикрон». По словам ученого, для этого нужно накапать этим спиртным напитком на медицинскую маску и подышать. Колесников также рассказал, что наибольший шанс заразиться COVID-19 — в общественном транспорте и в медицинских учреждениях. Поэтому эксперт посоветовал реже пользоваться таким транспортом, а также не посещать поликлиники и больницы без крайней необходимости.

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Коронавирус 2019-nCoV
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