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Муратов заявил, что расследование в сургутской больнице «будет доведено до конца»

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Журналисты «Новой Газеты» заявили, что во время подготовки материала о случаях самоубийства среди медперсонала в Сургутской клинической травматологической больнице на них напал заместитель главврача Андрей Матвеев. По данным журналистов, сотрудник больницы попытался разбить камеру. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал «Газете.Ru», что несмотря на нападение Матвеева, журналисты продолжат свое расследование.

«Наши журналисты занимались исследованием причин двойного самоубийства медсестер этой больницы. За комментарием обратились к замглавврача и были избиты. Идет следствие. Журналистское расследование будет доведено до конца. Как и дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности», — сказал он.

Дмитрий Муратов также прокомментировал слова главврача больницы Дмитрия Гарайса о том, что на журналистов «Новой газеты» будет подано встречное заявление о незаконном проникновении в медучреждение.

«Это его право», — добавил Муратов.

Ранее стало известно, что полиция уже начала проверку информации о нападении на журналистов «Новой газеты» в Сургутской клинической травматологической больнице. В издании утверждают, что заместитель главврача Андрей Матвеев напал на журналистов «Новой газеты» Изольду Дробину и Ардена Аркмана, когда они пришли готовить материал о случаях самоубийствах среди медперсонала в больнице. Он повалил Аркмана на землю и попытался разбить камеру.

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