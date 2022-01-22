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В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет

ПФР: многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию при наличии страхового стажа в 15 лет

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Пенсионный Фонд России (ПФР) рассказал, как многодетным мамам досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщается на странице ПФР во «ВКонтакте».

По данным ведомства, женщины – граждане России, которые вырастили пятерых детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии страхового стажа в 15 лет.

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Матерям с тремя детьми можно выйти на пенсию в 57 лет, а мамам четверых детей — в 56 лет.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что получить пенсионное удостоверение раньше положенного (в 2022 году женщины выходят на пенсию в 58 лет, мужчины — в 63 года) можно при наличии продолжительного стажа работы — выслуги лет.

Стаж мужчин должен составлять не менее 42 лет, женщинам нужно отработать 37 лет. Однако эта возможность ограничена по возрасту — мужчины должны быть не младше 60 лет, женщины — старше 55 лет.

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