В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет

Пенсионный Фонд России (ПФР) рассказал, как многодетным мамам досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщается на странице ПФР во «ВКонтакте».

По данным ведомства, женщины – граждане России, которые вырастили пятерых детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии страхового стажа в 15 лет.

VK.Widgets.Post("vk_post_-37475973_4852", -37475973, 4852, 'S2uG5OwQu3ad3FjNwM_VjzIbrgL5'); }()); VK.Widgets.Post("vk_post_-37475973_4852", -37475973, 4852, 'S2uG5OwQu3ad3FjNwM_VjzIbrgL5'); }());

Матерям с тремя детьми можно выйти на пенсию в 57 лет, а мамам четверых детей — в 56 лет.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что получить пенсионное удостоверение раньше положенного (в 2022 году женщины выходят на пенсию в 58 лет, мужчины — в 63 года) можно при наличии продолжительного стажа работы — выслуги лет.

Стаж мужчин должен составлять не менее 42 лет, женщинам нужно отработать 37 лет. Однако эта возможность ограничена по возрасту — мужчины должны быть не младше 60 лет, женщины — старше 55 лет.