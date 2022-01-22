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Россиян предупредили об опасности употребления попкорна

Диетолог: употребление попкорна может привести к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что употребление попкорна может привести к болезням сердца, сахарному диабету и другим проблемам со здоровьем.

По ее словам, люди обычно едят попкорн в больших количествах, когда ходят в кинотеатр.

«За счет количества набирается калорийность. Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара — это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Если мы едим соленый попкорн, то это переизбыток соли, что может вызывать отеки, особенно, если есть проблемы с почками», — предупредила специалист в беседе с URA.RU.

При этом диетолог-эндокринолог Елена Щетинина отметила, что попкорн не опасно есть в малых количествах. Также она подчеркнула, что больший вред наносится тем, кто готовит этот продукт.

«Те, кто годами стоят на приготовлении, имеют проблемы со здоровьем. Идет воздействие паров. Они выбрасываются по типу канцерогенных веществ и идет влияние на органы дыхания», — объяснила Щетинина.

Диетологи советуют заменять попкорн сушеными яблоками, грушами, свежими фруктами, овощными снеками, орехами без добавления соли.

Ранее гастроэнтеролог назвал блюдо, наносящее двойной удар по сердцу и поджелудочной.

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