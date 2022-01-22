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В Москве задержали россиянина за попытку продать микросхемы от С-300 и С-400

РБК: ФСБ задержала россиянина при попытке продать чипы от С-300 и С-400 на рынке в Москве

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК («Контрабанда») в отношении россиянина, который продавал на одном из рынков Москвы микросхемы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции и источник, знакомый с материалами дела о контрабанде с Украины в РФ.

Согласно информации следствия, 58-летний индивидуальный предприниматель Константин Козгунов вывез с территории Украины десять микросхем, которые встраивают в ЗРК С-300 «Фаворит» и ЗРК С-400 «Триумф». Восемь из десяти микросхем были в рабочем состоянии.

В дальнейшем мужчина попытался продать оборудование на митинском радиорынке в Москве. Каждый микрочип он готов был отдать за 15 тыс. рублей. В конечном итоге Козгунова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Пока в качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде, уточнил источник.

В августе прошлого года ФСБ пресекла контрабанду на Украину головок самонаведения ЗРК.

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