На шахте «Комсомолец» в Кузбассе проводится эвакуация

На шахте «Комсомолец», расположенной в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, возникли проблемы с проветриванием, из-за чего проводится эвакуация шахтеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, на поверхность выводят 56 шахтеров.

«Работа шахты приостановлена», — сказал представитель экстренных служб.

Другие подробности не приводится.

В начале текущего года президент России Владимир Путин дал поручения по повышению безопасности работы на шахтах.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в стране нужно запретить выдачу новых лицензий для шахтной добычи угля. Он указал, что шахты являются опасными производственными объектами, это показала недавняя авария на «Листвяжной» в Кузбассе.

25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошло ЧП. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.

15 декабря центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца председателя совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. В рамках уголовного дела суд также арестовал главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова, директора «Листвяжной» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова, начальника участка Сергея Герасименка и главных госинспекторов местного отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.