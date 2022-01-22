Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Специалист объяснил, почему с «омикроном» пандемия не закончится 08:18
В ВМС Германии усомнились в возможном возвращении Крыма Украине 08:15
Капризов обошел Буре по набранным очкам в первых 90 матчах в НХЛ 08:10
Биолог заявил, что «омикрон» имеет более 50 мутаций по сравнению... 07:58
В США заявили, что Россия не станет отключать газ Европе в случае введения... 07:52
Зюганов объвинил Министерство спорта Украины в русофобии 07:43
Жулин назвал количество медалей, которое завоюют российские фигуристы на Олимпиаде 07:37
На Украину поступила партия летального оружия от США 07:36
США отказали в визе российскому космонавту, планировавшему тренировку в центре... 07:32
Тарпищев рассказал, почему Рублев является фаворитом в матче против Чилича... 07:29

На шахте «Комсомолец» в Кузбассе проводится эвакуация

Свыше 50 рабочих эвакуируют из шахты «Комсомолец» в Кузбассе из-за проблем с вентиляцией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

На шахте «Комсомолец», расположенной в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, возникли проблемы с проветриванием, из-за чего проводится эвакуация шахтеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, на поверхность выводят 56 шахтеров.

«Работа шахты приостановлена», — сказал представитель экстренных служб.

Другие подробности не приводится.

В начале текущего года президент России Владимир Путин дал поручения по повышению безопасности работы на шахтах.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в стране нужно запретить выдачу новых лицензий для шахтной добычи угля. Он указал, что шахты являются опасными производственными объектами, это показала недавняя авария на «Листвяжной» в Кузбассе.

25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошло ЧП. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.

15 декабря центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца председателя совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. В рамках уголовного дела суд также арестовал главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова, директора «Листвяжной» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова, начальника участка Сергея Герасименка и главных госинспекторов местного отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть