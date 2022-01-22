Дерматолог рассказала о влиянии «омикрона» на кожу

Онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева рассказала, как COVID-19 может проявляться на коже. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам врача, все штаммы коронавируса так или иначе вызывают обострение кожных заболеваний, и здесь «омикрон» не отличается от «дельты».

«Самое частое, что мы имеем при коронавирусе, — это так называемая токсическая эритема. Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко», — сказала Вертиева.

Коронавирус также нередко вызывает обострение крапивницы, заметила врач. Кроме того, COVID-19 может спровоцировать начало псориаза или его рецидив. Нередко дает о себе знать и атопический дерматит после перенесенного заболевания.

Накануне «омикрон» побил рекорд «дельты» в Москве и Санкт-Петербурге. При этом , по словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, в больницах города свободно 50% коечного фонда.

Ранее инфекционист назвал возможные сроки завершения пандемии.